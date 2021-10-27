В Бенидорме обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом

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Ана Барсело, отвечающая за здравоохранение в Валенсии, выразила обеспокоенность в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Она отметила, что на прошлой неделе в Бенидорме 1459 человек заболели ковидом, а это на 60% больше, чем неделей ранее.
Барсело призвала 10% населения региона, которые ещё не привились от COVID-19, поскорее сделать это. При этом процент непривитых поднимается до 23,5% среди граждан в возрасте от 30 до 39 лет. И именно среди этой возрастной группы произошёл всплеск заболеваемости, уточнила она.