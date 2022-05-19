В Мадриде объявили санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы

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Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщает газета El País со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы ведомства.
Вместе с тем, до настоящего момента Национальный центр микробиологии еще не завершил генетический анализ образцов, взятых у заразившихся, уточняет издание.
Испания стала третьей европейской страной, где были обнаружены случаи заражения обезьяньей оспой, после Великобритании и Португалии.
До настоящего времени медицинским службам не удалось выявить связь между заразившимися, что означает, что существует несколько цепочек передачи вируса.
Болезнь передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем и в основном распространена в Центральной и Западной Африке, где ею заражаются по большей части дети и уровень смертности колеблется от 4 до 22%.
Инкубационный период длится от пяти до 21 дня, а симптомами обезьяньей оспы являются повышенная температура, боли в спине и мышцах, озноб и усталость.
Источник: РИА Новости