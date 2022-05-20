Испания закупит тысячи доз вакцины против оспы обезьян

Министерство здравоохранения Испании готовится начать закупку тысяч доз одобренной вакцины против оспы, которая также действенна для того, чтобы предотвратить распространение оспы обезьян. Об этом сообщила в четверг газета El Pais со ссылкой на источники.

По ее информации, против редкого заболевания, первые случаи заражения которым уже были выявлены в разных странах Запада, нет специального одобренного препарата. Вакцина, которую хотят закупить в Испании, не предназначена для повсеместного введения населению, а лишь для лиц, контактировавших с инфицированными.

Речь идет о препарате Imvanex, который производится датской компанией Bavarian Nordik. Стратегия, которой будет придерживаться Минздрав для сдерживания текущей вспышки, уже была успешно задействована в 1977 году.

Ранее в автономном сообществе Мадрид было подтверждено семь случаев заражения оспой обезьян, власти изучают еще около 25 возможных случаев.

Источник: ТАСС