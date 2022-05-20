Испания закупит тысячи доз вакцины против оспы обезьян

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Министерство здравоохранения Испании готовится начать закупку тысяч доз одобренной вакцины против оспы, которая также действенна для того, чтобы предотвратить распространение оспы обезьян. Об этом сообщила в четверг газета El Pais со ссылкой на источники.
По ее информации, против редкого заболевания, первые случаи заражения которым уже были выявлены в разных странах Запада, нет специального одобренного препарата. Вакцина, которую хотят закупить в Испании, не предназначена для повсеместного введения населению, а лишь для лиц, контактировавших с инфицированными.
Речь идет о препарате Imvanex, который производится датской компанией Bavarian Nordik. Стратегия, которой будет придерживаться Минздрав для сдерживания текущей вспышки, уже была успешно задействована в 1977 году.
Ранее в автономном сообществе Мадрид было подтверждено семь случаев заражения оспой обезьян, власти изучают еще около 25 возможных случаев.
Источник: ТАСС