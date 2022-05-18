В Испании оштрафовали Google за утечку данных

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Агентство по защите данных Испании (AEPD) сообщило, что оштрафовало компанию Google на 10 миллионов евро за нарушение правил защиты данных.
"AEPD опубликовало резолюцию по делу, возбужденному против компании Google LLC, в котором оно заявляет о наличии двух очень серьезных нарушений правил защиты данных и налагает штраф в размере 10 миллионов евро", - говорится в сообщении.
Как отмечается, нарушения связаны с предоставлением данных третьим лицам без имеющихся на то законных оснований, и препятствованием осуществления "права граждан на удаление".
Источник: РИА Новости