В Мадриде и Андалусии планируют смягчить ограничения

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Власти автономных сообществ Мадрид и Андалусии собираются смягчить ограничения, действующие в связи с пандемией коронавируса. Обновления коснутся прежде всего сферы услуг и культурных мероприятий.
Источники издания 20minutos в региональных правительствах говорят, что планируется увеличить время работы ресторанов и баров. Например, в Андалусии их работу собираются продлить до 2:00. А в случае с ночными развлекательными заведениями — до 3:30.
Кроме того, вероятно, будет увеличена максимально допустимая заполняемость площадок, где проводят различные культурные мероприятия (концертные залы, театры, кино). Возможно, послабления ждут и сферу спортивных мероприятий.