Ездить по испанским автобанам стало гораздо дешевле

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Передвигаться на машине по испанским дорогам стало на 73% дешевле, чем четыре года назад, подсчитали в правительстве Педро Санчеса. С 2017 года многое изменилось, отметили там. В последнее время власти планомерно освобождали разные участки испанской сети автобанов от платежей. Передвигаться на машине по испанским дорогам стало на 73% дешевле, чем четыре года назад, подсчитали в правительстве Педро Санчеса. С 2017 года многое изменилось, отметили там. В последнее время власти планомерно освобождали разные участки испанской сети автобанов от платежей.
В среду отменяются платежи на автомагистралях AP-7, AP-2, C-32 и C-33. Это будет означать ежегодную экономию в размере 752 миллионов евро для водителей в Каталонии и 90 миллионов — для водителей в Арагоне.