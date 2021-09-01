Мэрия испанского городка перестала платить за свет в знак протеста

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Цены на электроэнергию в Испании бьют рекорды. В этой связи мэр города Батрес (автономное сообщество Мадрид) проявил решительность и объявил бойкот сетевым компаниям. Теперь мэрия вообще не платит за свет.
Мэр Виктор Мануэль Лопес пошёл на это, зная, что поставщики не имеют право отключить от электроэнергии городской совет. Он призывает остальные муниципалитеты присоединиться к бойкоту, чтобы повлиять на ценовую политику сетевых компаний. «Это единственный инструмент, который у нас есть. Столкнувшись с такой несправедливостью, мы решили взять быка за рога и бороться с этими компаниями», - объяснил градоначальник.
Как и многие другие испанцы, жители Батреса, испытывают трудности с оплатой электроэнергии. В городке живут 1750 человек. Недавно в Батресе произошёл пожар, который уничтожил имущество многих горожан.