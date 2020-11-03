В каталонской тюрьме зафиксирована вспышка коронавируса

Власти Каталонии подтвердили вспышку COVID-19 в тюрьме Лериды. Уже известно о 36 заболевших. Все находятся в четвёртом блоке исправительного учреждения. У 52 человек по результатам тестов коронавируса не нашли. Об этом сообщает информационное агентство Europa Press.
Представители пенитенциарного заведения рассказали, что в четвёртом блоке находятся в основном заключённые, которые отличаются примерным поведением. Как правило, они работают в стенах самого учреждения. Например, выносят мусор.
Сейчас в тюрьме ужесточают санитарные требования.Темы: Общество