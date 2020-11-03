Поступок звезды фильмов для взрослых разозлил целый город в Испании

Жители городка Энгера (Валенсия) возмущены поступком Начо Видаля — звезды фильмов для взрослых.
Как сообщают местные СМИ, Видаль снял видео эротического содержания на муниципальном кладбище. «Это неуважение», - заявили горожане в эфире телеканала Telecinco. Один из них заявил, что съёмки проходили прямо возле могилы его бабушки и дедушки.
«А кто не занимался сексом на кладбище?», - парирует Видаль.
У актёра удивительная способность впутываться в скандальные истории. Совсем недавно ему были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. В доме Видаля умер фотограф модного издания Хосе Луис Абад. Он принимал участие в шаманском ритуале с использованием яда жабы —диметилтриптамина. Это сильный психоделик, вызывающий галлюцинации. Фотограф принял его и умер от инфаркта практически сразу. Вместе с актёром были задержаны его домработница и знакомый, которые тоже принимали участие в этом ритуале.
А на днях у него отобрали права за опасное вождение. Затем Видаль заявил, что его пытались отравить на вечеринке, где он проводил время в компании девушек.
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