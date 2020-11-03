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          Новости Испании » Новости » Общество » Учёные выяснили, кто чаще умирает от коронавируса: мужчины или женщины

          Учёные выяснили, кто чаще умирает от коронавируса: мужчины или женщины

          11:53 03.11.2020

          Мужчины средних лет умирают от коронавируса чаще, чем женщины: на них приходятся до двух третей смертей в этой возрастной группе. Ученые это связывают с несколькими причинами — как низкой дисциплиной мужчин, которые чаще пренебрегают масками и мытьем рук, так и генетическими отличиями от женщин.

          Как сообщает Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal, коронавирус у мужчин может чаще приводить к тяжелому течению болезни или смертельному исходу, чем у женщин. Газета обратила внимание на статистику смертности от COVID-19 среди людей средних лет. В США на мужчин приходится почти 66% из более чем 42 000 летальных исходов от коронавируса в возрастной группе 35-65 лет. Среди всех смертей в США мужчины составляют 54%, приводит данные газета.

          Статистика в Европе подтверждает тенденцию, отмечает издание. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний утверждает, что на мужчин приходится 73% смертей в возрасте от 40 до 69 лет. Мужчины составляют 62% госпитализированных в этой возрастной группе и почти три четверти пациентов с наиболее тяжелым состоянием, указывает WSJ. «Это больше, чем просто важный тренд. Это очевидная реальность, что болезнь более опасна для мужчин, чем для женщин», — заявил изданию Лоуренс Янг, профессор молекулярной онкологии Уорикского университета в Великобритании.

          Ученые предполагают, что к более тяжкому исходу COVID-19 для мужчин могут приводить сразу несколько факторов.

          Вероятность тяжелой болезни и смерти от коронавируса постепенно растет с возрастом, но также тесно связана с состоянием здоровья пациента, утверждает The Wall Street Journal. Несколько исследований показали, что люди с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией (повышенное кровяное давление) подвержены большему риску тяжелого течения болезни — а такие проблемы со здоровьем в целом чаще бывают у мужчин или проявляются у них в более раннем возрасте, пишет WSJ.

          Но исследователи подозревают, что влиять могут и биологические факторы — например, более сильная иммунная система женщин. Х-хромосомы (у женщин их две, у мужчин одна) содержат связанные с иммунитетом гены, а женский гормон эстроген участвует в управлении иммунной реакции тела, говорит Янг из Уорикского университета. Кроме того, у женщин сильнее активируются противостоящие вирусу T-клетки. Слабая активность Т-клеток связана с более тяжелыми последствиями COVID-19 у мужчин, чего не наблюдается у женщин, показало исследование ученых Йельского университета. При этом у мужчин больше вызывающих воспаление белков, которые могут привести к повреждению легких и других органов, добавила WSJ.

          Наконец, мужчины чаще склонны игнорировать гигиену рук, реже носят маски и откладывают обращение к врачам, пишет WSJ. «Мы не можем контролировать наши гены, со сколькими X-хромосомами мы родились, но мы можем контролировать наше поведение. Многое можно исправить привычками: не курить, мыть руки, носить маску», — заявила директор департамента женского сердечно-сосудистого здоровья женщин медицинской школы университета Джонса Хопкинса Эрин Микос.

          COVID-19 крайне опасен и для женщин тоже. На них приходится порядка 60% всех смертей от коронавируса среди людей в возрасте по меньшей мере 85 лет — самой уязвимой возрастной группе. Но на статистику влияет в том числе то, что в этом возрасте живы куда меньше мужчин, потому что женщины живут дольше, уточняет WSJ. Женщин больше и в домах престарелых, для которых коронавирус оказался катастрофой, добавило издание.

          Темы: Общество Наука
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