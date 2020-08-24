В Каталонии запретили собираться группами более 10 человек

Власти Каталонии в понедельник объявили о запрете на собрания численностью более 10 человек в связи с распространением коронавируса. Речь идёт как о публичных мероприятиях, так и о частных, в том числе семейных встречах.
Глава регионального правительства Ким Тора также добавил, что с 15 сентября по 15 ноября в автономном сообществе проведут 500 тысяч тестов на COVID-19.
Вместе с тем Министерство образования поспешило заявить, что новый учебный год в Каталонии начнётся в обычном режиме, но с соблюдением мер безопасности.Темы: Общество Барселона