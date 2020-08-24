Испанец вошёл в список самых опасных преступников Европы

В обновлённом списке Европола, куда попадают только самые разыскиваемые преступники, оказался единственный представитель Испании.
41-летний Диего Морено Хименес по кличке Марио (рост — 185 сантиметров) занимался наркотрафиком и входил в организованную преступную группировку. Связан с убийствами и похищениями людей. Банда специализировалась на ограблениях, в ходе которых похищала кокаин у других ОПГ, используя при этом чрезвычайно жестокие методы и применяя огнестрельное оружие.
Всего в обновлённом списке фигурируют 43 преступника.
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