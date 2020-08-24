На Канарах зашедших в кафе пожарных ждал сюрприз

Пожарные, борющиеся с огнём на острове Ла-Пальма, были приятно удивлены, когда зашли перекусить в местное кафе.
Когда пожарные попросили счёт, им принесли чек с цифрой «ноль», пояснением, что «с героев деньги не берут» и благодарностью. Этот красивый жест добавил популярности заведению, так как фотография счёта с названием кафе быстро разлетелась по соцсетям.
Возгорание произошло в пятницу. По последним данным, пожар удалось взять под контроль, но огонь успел уничтожить почти тысячу гектаров леса.Темы: Общество Лас Пальмас де Гран Канария