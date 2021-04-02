В Каталонии появились бесплатные мастерские самообслуживания для велосипедистов

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В каталонском городке Пинеда-де-Мар установили бесплатные пункты для быстрого ремонта велосипедов.
Пока в муниципалитете организовали два таких пункта. Это небольшие стационарные сооружения, к которым можно подвесить велосипед, приподняв нужное колесо. Внутри — полный набор необходимых инструментов: от всевозможных ключей до насоса с разными насадками.
Веломастерские установили на Пасео-Маритимо-де-Побленоу и на площади Пласа-дель-Рей. Велоспорт быстро набирается популярность в Каталонии, а местные власти способствуют этому.
В сообщении мэрии говорится, что ремонтные станции доступны каждому совершенно бесплатно: «Любой гражданин теперь может исправить распространенные неполадки и самостоятельно провести обслуживание велосипеда».