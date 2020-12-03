В Каталонии откопали останки 22 человек

В районе Саломо (Таррагона, Каталония) археологи извлекли из земли останки 22 человек — жертв Гражданской войны.
Все скелеты лежали в братской могиле. У всех — следы огнестрельных ранений. На них сохранились фрагменты одежды республиканской армии. По предварительным данным, солдаты были убиты во время оккупации Саломо франкистами в январе 1939 года.
Работы по извлечению останков были начаты 21 октября. Скелеты доставали по очереди, один за другим. Затем их отвозили в лабораторию Автономного университета Барселоны для взятия образцов ДНК и антропологического исследования.
С 2017 года в Каталонии были вскрыты 33 захоронения и извлечены останки 338 человек.Темы: Общество Барселона