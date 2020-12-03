Власти Испании определились с ограничениями на Новый год

Испанские власти определились с ограничениями, которые будут действовать в период новогодних и рождественских праздников. В минувшую среду состоялось заседание межтерриториального совета по здравоохранению, на котором власти утвердили следующие меры.
С 23 декабря по 6 января будет ограничено передвижение между автономными сообществами и отдельными городами. Возможны исключения. Например, для тех, кто возвращается домой или навещает родственников.
Новогодний или рождественский ужин в кругу семьи разрешён. Но максимальное число участников — 10. Это правило действует 24, 25 и 31 декабря, а также 1 января. Рекомендовано держать окна открытыми, постоянно проветривая помещение, где проходит ужин. Ну и как обычно: маски, дистанция в полтора метра и постоянное мытьё рук. Если чувствуете недомогание, оставайтесь дома.
В рождественскую и новогоднюю ночь на улице можно находиться до 1:30. Но это не значит, что в это время можно отправиться на вечеринку. До 1:30 нужно вернуться домой. «Ни в коем случае отложенный комендантский час не означает, что можно в это время перемещаться из одной компании в другую», - отметили в правительстве. Исключение делается только для двух праздничных дней. Во все остальные дни действует обычный комендантский час (с 23:00 до 6:00, если в конкретном регионе не действует собственное расписание).
Запрещены любые мероприятия с большим числом людей. Их предлагается заменить на виртуальные, если это возможно. Более того, Минздрав даже не рекомендует петь песни (в том числе религиозные песнопения), чтобы не распространять вирус.