СМИ: испанские военные в отставке готовили госпереворот в WhatsApp

Министр обороны Испании Маргарита Роблес обратилась в прокуратуру с просьбой провести расследование информации, опубликованной онлайн-изданием Infolibre о том, что группа отставных военных обсуждала в чате в WhatsApp государственный переворот против левого правительства социалистов и Podemos и говорила о желании "расстрелять 26 миллионов".

Как напоминает РИА Новости, накануне Infolibre сообщило о существовании группы в WhatsApp отставных военных, выпускников Главной воздушной академии. Суть переписки сводится к критике правящего левого коалиционного правительства. Причем один из ее участников заявляет, что "не остается другого средства, как начать убивать 26 миллионов сукиных детей" (имеются в виду избиратели, проголосовавшие на последних выборах за левые партии). Кроме того, они пишут, что "предпочли бы Республику", чтобы было "больше возможностей, чтобы повторить маневры 1936 года (имеется в виду военный переворот Франсиско Франко против республиканского правительства)", заявляют, что Франко "принес мир и процветание Испании", что хотели бы, чтобы лидеры левых партий "умерли все и вся их порода". Кроме того, в чате был размещена запись приветствия лидера крайне правой партии VOX Сантьяго Абаскаля, однако в самой партии заявили, что никакого отношения к этой переписке не имеют.

Глава Минобороны Роблес обратилась в прокуратуру Высшего суда Мадрида с просьбой установить, содержится ли в действиях этих людей состав преступления. "Прокуратуре полагается расследовать возможную криминальную составляющую в целях защиты законности", - говорится в заявлении министра. Это необходимо сделать, по ее мнению, "для защиты чести и общественного уважения вооруженных сил, мужчин и женщин, которые в них входят", поскольку они "не имеют ничего общего с проявлениями, которые противоречат должному уважению в демократическом, плюралистическом обществе, основанном на политической и идеологической свободе".

Комментируя ситуацию в интервью журналистам, Роблес заявила, что использованные в переписке выражения "абсолютно неприемлемы с любой точки зрения…, с демократической точки зрения", что участники переписки "представляют только себя" и "ни в коем случае вооруженные силы".

Слова о "расстреле 26 миллионов" приписываются генерал-майору в отставке Франсиско Беке, чья подпись стоит первой под недавним коллективным письмом выпускников академии королю Испании Фелипе VI, где они критикуют реформу судебной системы, заявляя, что она нарушает принцип разделения властей и "в корне уничтожит демократию".