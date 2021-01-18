В Испании женщины больше подвержены риску заражения коронавирусом

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Согласно исследованию, подготовленному Департаментом социальной политики, семьи и равенства, женщины подвергаются большему риску заражения Covid-19. Специалисты объясняются это тем, что именно женщины чаще находятся на передовой борьбы с коронавирусом и больше контактируют с больными.
Так, например, среди обслуживающего медперсонала — 84,5% женщин. А среди работников домов престарелых — 77,8%. Среди фармацевтов женщин тоже значительно больше — 76,1%.
Кроме того, женщины страдают от коронавируса и экономически, поскольку задействованы в сферах деятельности и профессиях, в которых уничтожено больше всего рабочих мест (гостиничный бизнес, розничная торговля, сфера услуг).
С другой стороны, распространение удаленной работы увеличило нагрузку на женщин, так как обычно они берут на себя основную часть домашних обязанностей и ухода за детьми.