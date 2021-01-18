Бывшая любовница Хуана Карлоса заявила об угрозах

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Коринна Ларсен, которую называют любовницей бывшего короля Испании Хуана Карлоса, выступая перед судом в Мадриде по видеосвязи из Лондона, заявила, что в мае 2012 года ей напрямую угрожал генерал Феликс Санс Ролдан, который в то время возглавлял Национальную разведывательную службу Испании (CNI).
Роман с королем закончился как раз в 2012 году. Ларсен сказала, что получила конфиденциальные документы о «финансовых и деловых отношениях» короля и королевского двора, которые хотели заполучить службы безопасности. Давая показания в суде, она сказала, что Санс Ролдан несколько раз связывался с ней, чтобы дать понять, что, пока она не передаст документы, она не будет в безопасности.
«Генерал говорил о различных условиях и инструкциях, рекомендациях, которым я должна следовать. И он сказал, что, если я не буду следовать им, он не сможет гарантировать мою физическую безопасность или физическую безопасность моих детей», - сказала она суду, добавив, что «находилась в ужасе».