Испанцев готовят к наводнениям: надвигается атлантический шторм

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После снежной бури «Филомена» и аномальных холодов погода подготовила для Испании новое испытание. Как сообщает государственное метеорологическое агентство Aemet, во вторник, 19 января, до Испании доберётся атлантический шторм, который принесёт с собой дожди и ветер.
Синоптики предупреждают, что надвигающийся шторм кардинально поменяет погоду. Он принесёт значительное повышение температур, и это может иметь последствия. «Погода радикально меняется», - говорит метеоролог Хосе Антонио Мальдонадо. Он объясняет, что атлантический шторм обрушится на полуостров во вторник вечером. Первыми его проявления заметят жители Галисии, Астурии и севера Кастилии-и-Леона.
«В среду дожди будут уже масштабнее, и на северо-западе и в Кантабрийском море (Бискайский залив, - прим. noticia.ru) будут поливные ливни, но также обильные осадки ожидаются в районах Эстремадуры и Андалусии. В Севилье ожидается до 16 литров на квадратный метр», - подчеркивает метеоролог. Он обещает такую пасмурную погоду по крайней мере до воскресенья.
Сильный ветер будет на атлантическом побережье материковой части, а в Мадриде его порывы достигнут 70 километров в час. Это опасно, потому что снегопад на прошлой неделе значительно ослабил деревья.
Дождь и ветер в Испании будут сопровождаться потеплением, в результате чего лед, накопившийся в после снегопада на прошлой неделе, практически исчезнет в период со среды по четверг. «Именно тогда могут возникнуть проблемы, связанные со скоплением воды в канализационной системе», - предупреждает Мальдонадо. Он также не исключает наводнения из-за разлива рек и подтопления в горных районах.