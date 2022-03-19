В Испании затянулась забастовка грузоперевозчиков

За несколько дней забастовка негативно отразилась на самых разных отраслях экономики из-за перебоев в поставках. Но выхода из сложившейся ситуации пока не видно. Сотрудники транспортных компаний возмущены, в первую очередь, растущими ценами на топливо.

Работе грузоперевозок мешают сами забастовки, а также пикеты, которые устраивают дальнобойщики прямо на трассах. Те же водители, которые не желают принимать участие в протестах, тоже не могут спокойно работать, опасаясь расправы со стороны бастующих коллег.