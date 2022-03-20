В Мадриде прошёл многотысячный митинг фермеров

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Работники аграрного сектора Испании собрались в воскресенье на митинг в Мадриде. По разным оценкам, на улицу вышли от 100 до 400 тысяч человек.
Собравшиеся протестовали против политики властей и указывали на упадок в аграрном секторе. «Фермеры пришли, чтобы сказать «хватит» действиям правительства, которое ставит под угрозу рынок продовольствия и рабочие места многих людей», - заявил представитель Ассоциации молодых фермеров (Asaja) Педро Барато.
В полиции со ссылкой на снимки, сделанные с вертолётов, оценили число собравшихся в 100 тысяч. Но организаторы утверждают, что протесты собрали не менее 400 тысяч человек.