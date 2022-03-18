В Испании отец на год запер сына в комнате

По предварительным данным, мужчина, уроженец Марокко, запер своего 10-летнего сына в комнате и не выпускал оттуда в течение года. Ребёнку разрешалось только выходить в туалет. Всё свободное время он играл в видеоигры или смотрел телевизор. Ни с кем при этом не общался. В квартире также проживала его тётя со своим сыном. По её словам, она могла месяцами не видеть своего племянника.

Мальчика освободили социальные службы. Сейчас он находится в центре для несовершеннолетних. Отцу запрещено к нему приближаться.