В Испании закрывают ещё три города

Глава Арагона Хавьер Ламбан в среду на пресс-конференции объявил, что во вторник в автономии зарегистрировали 740 новых случаев COVID-19. В связи с этим будут закрыты Сарагоса, Уэска и Теруэль. Власти ограничат въезд и выезд из этих городов.
Во вторник Министерство здравоохранения сообщило о 13 873 новых случаях коронавируса в Испании за сутки. Это больше, чем в понедельник. За день в стране от «ковида» скончались 218 человека. А за неделю — 533.
Ранее стало известно, что будет полностью закрыто целое автономное сообщества — Наварра.Темы: Общество