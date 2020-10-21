Mercadona снизила цены на маски

Сеть супермаркетов Mercadona снизила цены на одноразовые маски.
Гигиенические маски фирмы Deliplus теперь продают по 3 евро за 10 штук. Их можно найти в отделе парфюмерии. Есть как взрослые, так и детские. Маску Deliplus нельзя использовать больше 4 часов подряд. Потом её надо выкинуть.
Возможно, на решение снизить цены повлияла шумиха в социальных сетях, которая поднялась после того, как там появился эмоциональный пост о дорогих масках. Его опубликовал испанец, который сходил в португальский супермаркет за масками и был потрясён низкими ценами.Темы: Общество