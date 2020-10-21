В Испанию завезут 31 миллион доз вакцины от коронавируса

В Испанию с декабря по июнь 2021 года завезут более 31 миллиона доз антиковидной вакцины. Об этом заявил Минздрав.
Речь идёт о вакцине, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. 27 августа Еврокомиссия подписала с AstraZeneca договор, обязывающий ряд стран выкупить 300 миллионов доз. И теперь Испания обязана приобрести свою долю. А именно 31 555 469 доз. В декабре будет получена первая партия — более 3 млн. Средняя цена одной дозы составляет около 2,9 евро. Из них 1,12 евро оплатит специальный европейский фонд при Еврокомиссии. Остальные деньги возьмут из бюджета стран, подписавших договор. Для прививки нужно два дозы. Поэтому привиться от «ковида» вакциной AstraZeneca смогут чуть более 15 млн испанцев. Общая стоимость прививки составит 5,8 евро.
«Если будут пройдены все испытания, если у нас будут научно обоснованные гарантии, доказывающие, что это надёжная и эффективная вакцина, и если не будет изменений в цифрах, которые фигурируют в контракте, в декабре мы начнём получать первые дозы», — заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья на пресс-конференции.Темы: Общество