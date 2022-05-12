В Испании закрыли дело о нарушениях при строительстве железной дороги

Прокуратура по делам о коррупции Испании решила закрыть расследование, связанное с возможным получением комиссионных при строительстве в Саудовской Аравии высокоскоростной железной дороги, которая связывает Мекку и Медину. Об этом сообщила в четверг газета El Mundo.

Речь шла о сумме €80 млн. Предварительное производство было начало в 2018 году после того, как в распоряжении местных СМИ оказалась аудиозапись, на которой якобы содержится разговор Коринны Ларсен, экс-любовницы Хуана Карлоса I - отца действующего монарха. Записи были сделаны бывшим инспектором полиции Хосе Мануэлем Вильарехо.

Согласно записи, отрекшийся от престола в 2014 году бывший глава государства получил комиссионные за свою посредническую роль в переговорах с саудовской стороной для того, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги достался консорциуму испанских компаний.

Тендер на строительство железной дороги Мекка - Медина и поставку подвижного состава был объявлен в 2011 году, стоимость проекта составила €6,7 млрд. Контракт получил консорциум "Аш-Шула", состоящий из 12 испанских и двух саудовских компаний. Он предусматривал проектирование и строительство железнодорожного пути для скоростного движения, поставку составов, а также эксплуатацию скоростной железной дороги и подвижного состава в течение 12 лет.

Ранее прокуратура Испании прекратила следственные действия, связанные с имуществом отца главы государства Хуана Карлоса I. 3 августа 2020 года стало официально известно о том, что 84-летний почетный монарх сообщил сыну королю Филиппу VI о решении покинуть страну. С тех пор он находится в ОАЭ.

Источник: ТАСС