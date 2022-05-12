Каталонцев предупредили о тотальной забастовке таксистов

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Таксисты запланировали «тотальную» забастовку на всей территории Каталонии. Об этом они сообщили через своего представителя Тито Альвареса. Таксисты объявили о проведении пресс-конференции в пятницу, на которой они сообщат все детали предстоящей забастовки.
Телеграм-канал "Испания" подчеркивает, что таксисты объявили о забастовке практически сразу после того, как стало известно, что правительство Каталонии собирается обнародовать проект закона, регулирующего деятельность сервисов VTC (мобильные приложения Cabify и Uber), то есть аренду машин с водителем. Таксисты опасаются, что законопроект не будет в должной мере учитывать их права.
В последний раз каталонские таксисты бастовали 23 марта в Барселоне. Тогда они организовали «медленный марш» из-за повышения цен на топливо.