Власти Испании хотят дать 16-летним право на аборт

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Правительство Испании намерено разрешить несовершеннолетним девушкам 16 и 17 лет прерывать беременность без необходимости получать согласие своих родителей. Об этом сообщила в среду газета El País.
По ее информации, данные изменения значатся в проекте нового закона, который, как ожидается, рассмотрит Совет министров (правительство) королевства на заседании 17 мая. Кроме того, власти хотят обеспечить, чтобы право на аборт было гарантировано в государственной системе здравоохранения.
Также в инициативе предусматриваются сроки, когда женщина имеет возможность добровольно прервать беременность. Кроме того, в проекте указаны другие меры, связанные с женским здоровьем.
Источник: ТАСС