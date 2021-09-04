В Испании выбрали лучший помидор

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В Кантабрии прошла большая выставка томатов, в ходе которой независимое жюри выбрало лучший помидор в Испании.
В конкурсе победил сорт томатов «Аречавалета» (Aretxabaleta), передаёт телеграм-канал "Испания". Он произрастает в одноимённом муниципалитете в провинции Гипускоа (Страна Басков). Помидор отличается розоватым оттенком, сладковатым вкусом и очень нежной кожицей. Он буквально тает во рту.
Жюри возглавила шеф-повар Пепа Муньос, получившая прозвище «Красная дама» за любовь к этому продукту.