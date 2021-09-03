Вирусолог: на Испанию надвигается шестая волна коронавируса

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Вирусолог при Высшем совете по научным исследованиям (CSIC) Маргарита дель Валь прогнозирует начало шестой волны коронавируса в Испании в конце сентября - начале октября.
Сейчас в Испании наблюдается спад заболеваемости, но, по словам эксперта, «будут новые волны». «Как только начнутся холода, мы станем проводить время в помещениях», а это увеличит эпидемиологические риски. Так было в прошлом году, напоминает Маргарита дель Валь.
При этом она считает, что в этот раз смертность может оказаться ниже, а число бессимптомных больных — больше. Это объясняется массовой вакцинацией населения, подчёркивает вирусолог.