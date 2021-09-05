Испанский епископ отрёкся от сана ради отношений с автором эротических романов

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Самый молодой епископ Испании оставил службу ради своей возлюбленной — психолога и автора эротических романов.
О своём добровольном отречении от сана епископ Сальсоны (Каталония) Хавьер Новель уведомил папу, после чего уехал жить в Монресу (Барселона) вместе с 38-летней Сильвией Кабальоль. У неё есть двое детей от первого брака. Она работает психологом, а ещё пишет эротические романы.
Новелю сейчас 52 года. В 40 лет он стал самым молодым епископом в Испании. Про него известно, что он придерживается консервативных взглядов, поддерживает независимость Каталонии, выступает против абортов, однополых браков и эвтаназии.