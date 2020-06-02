В Испании впервые с начала пандемии за сутки никто не умер

В понедельник власти Испании впервые с начала пандемии коронавируса отчитались о нулевой суточной смертности.
По данным Министерства здравоохранения, за сутки от COVID-19 в стране не умер никто, а заболел всего 71 человек. Это на 25 заболевших меньше, чем накануне.
Всего от коронавируса в Испании погибли 27 127 человек. За последнюю неделю жертвами вируса стали 35 человек, госпитализация потребовалась 245 пациентам.
С понедельника 70% жителей Испании перешли на предпоследний этап ослабления ограничений, введенных из-за пандемии. На этом этапе испанцам все еще нельзя выезжать за пределы своих провинций, однако исчезают временные интервалы для прогулок и занятий спортом на улице. Разрешаются встречи с близкими - 15 человек максимум. Кафе и рестораны теперь могут обслуживать клиентов внутри заведений, а не только на террасах, как на предыдущем этапе смягчения ограничений. Тем не менее одновременно может быть занято не более 40% от обычного числа столиков.Темы: Общество