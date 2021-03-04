В Испании уничтожили арсенал террористов ETA и GRAPO

Последние новости Испании на русском языке
Каток уничтожил 1400 единиц огнестрельного оружия, изъятого у бывших членов террористических организаций ETA и GRAPO.
Как сообщают испанские СМИ, это оружие накопилось за несколько десятков лет борьбы с террористами. А процедура его уничижения была показательной и прошла в училище для молодых сотрудников Гражданской гвардии в Вальдеморо (Мадрид).
Не все родственники жертв террористов одобрили эту акцию. Многие сочли её популистской и направленной на оправдание недостатка реальной помощи родственникам погибших и пострадавшим.