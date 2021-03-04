В Испании выбирают самое уродливое в стране здание

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Жители Испании активно выбирают самое уродливое в стране здание. С инициативой выступил популярный портал Forocoches.
Авторы сайта предложили своего кандидата — здание Montreal, известное в народе как «Пирамида». Оно расположено в районе Ла-Голета в Аликанте. Впрочем, многие пользователи не согласились с таким выбором и стали предлагать свои варианты.
Так, на звание самого некрасивого строения претендует также здание Florazar в Кульере. Его хорошо видно пассажирам самолётов, приземляющихся в Валенсии.
Ещё одним номинантом стало здание Walden 7 в кубическом стиле. Оно находится в Барселоне.
Также многим не нравится Дворец выставок и конгрессов в Овьедо. Его называют «припарковавшимся в городе инопланетным кораблём».