У отбывающего наказание зятя короля Испании жизнь налаживается

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Отбывающий наказание за мошенничество супруг сестры короля Испании Иньяки Урдангарин начал работать в адвокатской конторе в Витории, где ему предстоит провести остаток своего тюремного срока.
Примерное поведение позволило Урдангарину добиться облегчения условий отбывания наказания. Теперь он будет ночевать в тюрьме, а иногда дома. А днём ходить на работу в юридической фирму Imaz Asociados. Здесь он будет работать консультантом, но сможет чередовать работу в офисе с удалёнкой. Неподалёку живёт его 85-летняя мать. И Урдангарину разрешили ухаживать за ней. Новый режим позволит ему проводить три ночи в неделю (с четверга по воскресенье) в доме матери, а остальные — в тюрьме.
Урдангарин попал в тюрьму 18 июня 2018 года, чтобы отбыть наказание в виде пяти лет и десяти месяцев тюремного заключения за различные преступления, связанные с делом Нооса: уловки, хищение, распространение влияния, мошенничество против государственной администрации и два налоговых преступления. В конце января он пошел в третий класс, а две недели назад его перевели в Виторию.