В Испании участились случаи исчезновения детей

С началом пандемии коронавируса в Испании участились случаи пропажи детей, сообщает Telemadrid со ссылкой на фонд ANAR.
Статистика говорит о 21-процентном росте числа пропавших без вести детей с того момента, как началась эпидемия COVID-19. Сейчас в стране пропавшими числятся 2 839 несовершеннолетних.
В фонде отмечают, что пандемия негативно повлияла на психологическое состояние детей. 70% из них испытали страх, одиночество и неуверенность как во время карантина, так и после него. Нередко это приводит к тому, что дети сами убегают из дома.
Как сообщалось ранее, на Майорке в последнее время активизировались похитители детей.Темы: Общество