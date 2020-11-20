Евросоюз согласился заплатить гигантскую сумму за вакцины от коронавируса

Европейский союз собирается потратить более 8 млрд евро на закупки сотен миллионов доз вакцин, разработанных компанией CureVac и корпорацией Pfizer совместно с BioNTech.
Как сообщило агентство Reuters, на которое ссылается ТАСС, ЕС согласился платить по 15,5 евро за дозу вакцины от Pfizer и BioNTech. Таким образом, за 300 млн доз ЕС заплатит 4,6 млрд. Стоимость одной дозы вакцины, произведенной CureVac, для сообщества составит 10 евро в рамках поставки первых 225 млн доз. По данным агентства, дополнительные 180 млн доз могут обойтись Евросоюзу уже по 12 за штуку. Первые поставки вакцин от CureVac ожидают в ЕС до конца марта.
В Еврокомиссии (ЕК) агентству не подтвердили информацию о стоимости вакцин, сославшись на конфиденциальный характер контрактов с поставщиками. Производители вакцин также отказались раскрывать детали сделки с Евросоюзом.
Между тем власти Испании уже заявили, что рассчитывают, что большая часть граждан будет вакцинирована против Covid-19 к середине 2021 года. Об этом заявил в пятницу председатель правительства Педро Санчес. Он сообщил, что Испания получит около 140 миллионов доз вакцины различных производителей, которые будут доступны в Евросоюзе.Темы: Общество В мире