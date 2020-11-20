Испанцев предупредили о смертельной опасности популярного средства для похудения

Испанское агентство по лекарственным средствам и товарам для здоровья (Aemps), работающее при Министерстве здравоохранения, предупредило в пятницу о рисках употребления продукта для похудения LI DA DAIDAIHUA. Ранее в Испании скончался пациент, принимавший данный препарат.
Как сообщает издание 20minutos, в 2013 году препарат уже попадал в поле зрения контролирующих органов из-за активного ингредиента, не указанного на этикетке — сибутрамина. Однако этот продукт по-прежнему рекламируется на различных сайтах как растительный, натуральный и безопасный. Как отмечают в Aemps, он может быть опасен для здоровья. Сибутрамин является компонентом, подавляющим аппетит, вызывающим чувство насыщения и увеличивающим расход калорий. Но есть и побочные эффекты: увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления. Это может привести к аритмии, ишемической болезни сердца и серьезным сосудистым нарушениям.Темы: Общество