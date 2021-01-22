В Испании убьют ещё более 3 тысяч норок из-за коронавируса

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Коронавирус обнаружен на ферме по разведению норок в испанской провинции Ла-Корунья, входящей в состав автономного сообщества Галисия.
Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Europa Press, власти Галисии сообщили о произошедшем министерству сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании. Как сообщается, в ближайшие дни "в соответствии с действующими правовыми нормами и с целью сохранения здоровья населения ... все животные на ферме будут убиты". Также там будет проведена дезинфекция. Всего на ферме насчитывается 3,1 тысячи норок.
Это не первый случай массового истребления норок в Испании. Летом власти Арагона одобрили истребление 90 тысяч норок на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде. На ферме у 87% животных был обнаружен COVID-19, причём заболевание протекало бессимптомно. При этом медики до конца не были уверены, что вирус передавался от человека к норкам и наоборот.