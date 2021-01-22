В Мадриде ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости
22:49 22.01.2021
Власти автономного сообщества Мадрид ужесточили ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Новые меры вступят в силу в понедельник, 25 января. Они будут действовать как минимум 15 дней (до 8 февраля).
Новые ограничительные меры в Мадриде
- Решено объявлять комендантский час пораньше — в 22:00.
- Все заведения, кроме жизненно необходимых, закрываются в 21:00. В том числе бары, рестораны, магазины.
- Запрещено ходить в гости. Встречаться группами можно только тем, кто живет вместе.
- В общественных местах (например, в ресторане) можно встречаться группами не больше четырех человек. В том числе на улице.
Кроме того, расширяется список зон, где ограничено передвижение. С понедельника их будет уже 56. В них проживает примерно четверть населения Мадрида.