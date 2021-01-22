Власти Испании запретили выселять захватчиков жилья во время пандемии

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Правительство Испании запретило выселять захватчиков чужого жилья в период действия режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии коронавируса до 9 мая. Но с оговорками…
Защищающие окупас (сквоттеры, захватчики жилья, - прим. noticia.ru) поправки содержатся в королевском указе о защите уязвимых слоёв населения и опубликованы в Официальном государственном вестнике (BOE). Они запрещают выселение людей, которые были вынуждены поселиться в чужом доме или квартире. Но только в том случае, если «проникновение или пребывание там не сопровождалось запугиванием и насилием».
Поправки действуют только во время режима повышенной готовности.
С начала пандемии окупас активизировались в Испании. Больше всего случаев захвата зафиксировано в столичном регионе. А Каталония лидирует по числу обращений с правоохранительные органы и суды от пострадавших владельцев недвижимости. Иногда соседям удаётся своими силами предотвратить захват жилья.