В Испании тестируют мобильное приложение Radar Covid-19

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на EFE, для эксперимента выбран остров Ла-Гомера (Канарские острова), где живут 22 тысячи человек. Предполагается, что в нем будут участвовать около 3 тысяч человек, из которых 300 "условно зараженных".

На первой стадии, которая уже началась, жителей острова, а также пассажиров самолетов и судов, которые на него прибывают, будут информировать об этом эксперименте. На второй, которая начнется 6 июля, начнется непосредственно тестирование. При запуске будет лишь один "зараженный", а затем будет запущено три волны "эпидемии" – 10, 13 и 17 июля. На последней стадии, с 20 июля, будут подведены итоги: специалисты проанализируют, сколько пользователей его скачали, сколько пользователей реально им пользовались, как оно работало, скольких "положительных случаев" коронавируса было выявлено.

Приложение Radar Covid-19 (в двух версиях - для iOS и Android) работает через Bluetooth и рассчитывает расстояние и время пребывания рядом с другими мобильными телефонами, на которых оно установлено. На телефон, который находился вблизи с "зараженным" должно приходить уведомление о риске заражения, а также инструкции, как действовать.