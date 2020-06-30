Испанские зоозащитники шокированы внешним видом тюленя из зоопарка

За тюленем из зоопарка в Сантандере долго не ухаживали, из-за чего он покрылся тиной и мхом.
Фотографии запущенного животного облетели социальные сети, вызвав негодование зоозащитников и региональных властей. Речь идёт о небольшом зоопарке на полуострове Магдалены. По словам зоологов, тюлень такой не один: за остальными животными тоже давно не ухаживали.
Сейчас местные жители собирают подписи под требованием закрыть зоопарк. В поддержку такого решения выступают и чиновники. По их мнению, это «немыслимое и позорное отношение к животным».Темы: Общество