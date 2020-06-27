Коронавирус был в Барселоне ещё в прошлом году

В сточных водах Барселоны, собранных 12 марта 2019 года, обнаружен коронавирус. То есть задолго до того, как в мире заговорили о пандемии COVID-19. Об этом сообщила организация Aigues de Barcelona. Пр этом концентрация вируса в этот период была ничтожно мала по сравнению с более поздними пробами.
По словам специалистов, многие переболели коронавирусом бессимптомно. А в некоторых случаях больным был поставлен неверный диагноз. Чаще всего «ковид» путали с гриппом.
«В Барселону приезжает много туристов и командировочных. И, скорее всего, такую же ситуацию можно наблюдать в других уголках мира», - считает глава Испанского общества вирусологов Альберт Бош.Темы: Общество Барселона