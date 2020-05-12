В Испании суточная смертность от коронавируса во вторник выросла

За последние сутки в Испании от коронавируса скончались 176 человек — на 43 больше, чем днём ранее. Об этом сообщает во вторник Министерство здравоохранения.
Увеличилось и число новых пациентов — на 426 человек по сравнению 373 накануне. Всего диагноз поставлен более 228 тыс. человек. А погибли от COVID-19 26920.
Сейчас наихудшая ситуация с суточной смертностью фиксируется в трёх автономных сообществах: Каталонии, Мадриде и Кастилии-ла-Манче.
За последние 24 часа от коронавируса в Испании вылечился 1841 человек, а всего за время пандемии — 138 980.Темы: Общество