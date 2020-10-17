В Испании сообщили об успешном испытании препарата от коронавируса

Испанская фармацевтическая компания PharmaMar заявила, что клинические испытания препарата для лечения взрослых пациентов от нового коронавируса достигли своих целей в области безопасности и эффективности.
Как говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе на сайте компании, на который ссылается ТАСС, клинические испытания PharmaMar препарата Aplidin "для лечения взрослых пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, достигли" своих целей. В ходе исследования удалось добиться "заметного снижения вирусной нагрузки и C-реактивного белка у пациентов".
"80,7% пациентов были выписаны до 15-го дня госпитализации, а 38,2% - до 8-го дня (согласно протоколу, они должны быть госпитализированы минимум на 7 дней)", - уточнили в фармацевтической компании. В этой связи PharmaMar ожидает, что в скором времени сможет начать третью фазу испытаний.Темы: Общество