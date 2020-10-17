Госпиталь в Барселоне закрылся из-за коронавируса

Один из крупнейших госпиталей Барселоны приостановил приём пациентов из-за вспышки коронавируса.
В госпитале Hospital Vall d'Hebron COVID-19 был выявлен у 12 сотрудников и 28 пациентов. В срочном порядке было принято решение закрыть медицинское учреждение на 24 часа.
В госпитале заявили, что это обычная мера безопасности, и медурчеждения Каталонии часто к ней прибегают в подобных ситуациях.
Всех сотрудников и пациентов проверяют на коронавирус, а помещения тщательно дезинфицируют.
Ранее Высший совет по научным исследованиям (CSIC) спрогнозировал скорое начало третьей волны коронавируса в Испании. Она придёт вместе с холодами, заявила вирусолог Маргарита дель Валь, и будет опаснее второй.Темы: Общество Барселона