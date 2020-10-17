Во время карантина в Испании каждый десятый курильщик отказался от вредной привычки

Карантин в Испании помог 10% курильщиков избавиться от вредной привычки. Однако 5,4% испанцев, которые раньше не курили, на карантине пристрастились к табаку. Статистика основана на данных опроса, проведённого совместно Национальным комитетом по предупреждению табакокурения и Министерством здравоохранения.
Большинство курильщиков (73,5%) во время домашнего заточения не снизили, а некоторые из-за стресса даже увеличили, число выкуриваемых сигарет. 15,7% стали курить реже. А 10,2% вообще бросили курить.
Опрос проводился в автономных сообществах Ла-Риоха и Мурсия. Среди 24 386 респондентов было 8 789 мужчин, 15 510 женщин и 87 интерсексуалов.Темы: Общество