В Испании собираются усыпить 2700 никому не нужных телят

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Два судна с телятами из Испании несколько месяцев дрейфовали в Средиземном море, чтобы в итоге вернуться в порт Картахены, где животных должны усыпить.
Телят должны были купить в Турции и Ливии, но там заподозрили у животных вирус бычьего блютанга ( «синий язык») и отказались от сделки. Эта болезнь поражает жвачных и выражается в дистрофии и появлении воспалений на коже и слизистых, особенно языке (отсюда и название).
Заражение происходит во время укуса кровососущих насекомых. Пока решалась судьба телят, они плавали на двух судах по морю.
Сначала обратно в Испанию двинулось судно Karim Allah, на борту которого находятся почти 900 телят. Сейчас оно уже стоит в порту Картахены. Ветеринарные власти Испании уже приняли решение усыпить всех животных. И теперь стало известно, что и второе судно — Elbeik — тоже направляется в Картахену. Что ждёт плывущих на нём 1800 телят пока не сообщается, но можно догадываться.